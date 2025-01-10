С блогерши Елены Блиновской прекратили взыскание 1,1 млрд рублей по налогам. Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжение источника попали документы, согласно которым в ноябре 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания из-за банкротства Елены. При этом у блогерши остался долг в 2,5 тыс. рублей, который продолжают взыскивать.

Напомним, 13 ноября 2024 года суд по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. ФНС — основной кредитор Елены.

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