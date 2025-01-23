Суд Москвы «помиловал» пенсионные счета родителей Елены Блиновской

Савеловский суд Москвы снял ограничительные меры с пенсионных счетов родителей «королевы марафонов» Елены Блиновской, но отказался снять арест с их имущества.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, собственность родителей, брата, а также всех компаний Блиновской останутся под арестом до 2 мая 2025 года.

В ходе заседания также выяснилось, что Блиновская платила Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, за рекламу своих марафонов желаний. Один пост в соцсетях обходился блогерше в полмиллиона рублей. При этом сама Чекалина сейчас проходит обвиняемой по уголовному делу в незаконном выводе за пределы России более 200 миллионов рублей по подложным документам. Она находится под домашним арестом.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сейчас она находится в СИЗО. Мужа коуча Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве жене — весной 2024 года он подписал контракт и уехал в зону СВО.

Ранее Арбитражный суд Москвы потребовал взыскать с семьи Блиновских еще полмиллиарда рублей. Из них 300 миллионов рублей кредита было выдано банком на 30 лет и 269 миллионов рублей набежавших процентов. Супруги перестали платить по кредиту.