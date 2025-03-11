После скандала в киношколе Сарик Андреасян запретил подписчикам ставить реакции

Российский режиссер Сарик Андреасян после скандала в киношколе запретил подписчикам его Telegram-канала ставить реакции на посты. На это обратила внимание «Фонтанка».

Напомним — Андреасян попал в фокус общественного внимания после того, как во время встречи со студентами Московской международной киношколы раскритиковал фильмы и творческий метод Андрея Тарковского и позволил себе грубые высказывания в адрес аудитории. Из-за своего поведения режиссер подвергся насмешкам в социальных сетях, а депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил запрос в Минкульт с предложением не спонсировать его работу.

На фоне всего этого Андреасян «извинился», написал большой пост в свой канал, в котором попытался расставить точки над i, но в целом резюмировал свою правоту. Подписчики поставили ему множество негативных реакций — в результате чего лишились возможности делать это совсем.

Ранее мы писали о том, что сын Тарковского одной фразой унизил Андреасяна после слов об отце.