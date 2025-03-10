Диссидент и предатель Родины: Сарик Андреасян извинился, еще больше оскорбив Тарковского

Режиссер Сарик Андреасян принес извинения студентам Московской международной киношколы после перепалки об авторском кино. Однако создатель «Онегина» не стал менять свое мнение относительно творчества Андрея Тарковского.

Сарик Андреасян извинился перед студентами за эмоции и нецензурную брань. Режиссер считает, что повел себя неприемлемо перед будущими кинематографистами.

Андреасян добавил, что, в свою очередь, очень ждет извинений от директора киношколы и студентов за «оскорбительный и издевательский тон» в свой адрес. По словам режиссера, когда он зашел в аудиторию, один из студентов надел на себя голову лошади и попросил с ним сфотографироваться.

Однако Сарик не считает нужным извиняться за свое мнение. Он пояснил, что не изменил отношение к фильмам советского кинорежиссера. Андресян напомнил, как Тарковский ненавидел фильмы Сергея Бондарчука и отзывался о них с издевкой.

«А я вот люблю фильмы Сергея Бондарчука! Особенно фильм „Ватерлоо“, который так ненавидел Тарковский. А уж тем более режиссер, являющийся диссидентом и предателем Родины, не вызывает у меня никаких других чувств», — заявил режиссер в своем Telegram-канале.

Андреасян заключил, что студентов обучают устаревшим формам кинематографа. Из-за этого режиссер испытывает негодование.

Ранее слова Сарика Андреасяна о ненависти к Андрею Тарковскому прокомментировал актер Николай Бурляев.