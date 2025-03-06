«Тарковский в помощь, ребята!»: пославший студентов Сарик Андреасян вышел на связь после скандала в колледже

Режиссер Сарик Андреасян прокомментировал скандал, который произошел в московском колледже. Во время встречи со студентами кинематографист обругал их и заявил о ненависти к Андрею Тарковскому и авторскому кино. И несмотря на критику, свое мнение он не изменил.

В личном Telegram-канале Андреасян отметил, что получил большое количество сообщений, в которых его поддержали. Извиняться за свои слова перед молодым поколением режиссер отказался. По мнению Сарика, именно из-за таких киношкол в России никогда не будет полноценной киноиндустрии.

«Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали», - отметил режиссер.

Сарик подчеркнул, что студенты не должны были «нападать» на него — на человека, который успешен у зрителей. И вместо того, чтобы обвинять, нужно у него учиться.

«Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее», - заявил Андреасян.

Ранее слова Сарика Андреасяна о ненависти к Андрею Тарковскому прокомментировал актер Николай Бурляев.