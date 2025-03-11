Проекты оскандалившегося режиссера Сарика Андреасяна могут остаться без госфинансирования

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением не спонсировать новые проекты оскандалившегося на встрече со студентами режиссера Сарика Андреасяна.

«За последние десять лет на проекты режиссера Сарика Андреасяна из бюджета выделено 590 миллионов рублей, из них 450 миллионов – в виде безвозмездных субсидий и 175 – в качестве возвратных Фонду кино. Однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей», — приводит Telegram-канал Baza заявление Гусева.

Депутат также обратил внимание Минкульта на поведение Андреасяна в московском киноколлежде №40, где режиссер устроил перепалку со студентами, нецензурно ругался, а также допустил некорректные высказывания в адрес творчества Андрея Тарковского.

«Подобное поведение не соответствует статусу деятеля, получающего государственную поддержку. Заявления Андреасяна могут негативно сказаться на профессиональном становлении молодежи», - выразил мнение парламентарий.

Он также выразил сомнение в целесообразности дальнейшего финансирования проектов Андреасяна, так как они имеют низкие рейтинги в прокате.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна», - обратился Гусев к Любимовой.

Ранее Сарик Андреасян принес извинения студентам Московской международной киношколы после перепалки об авторском кино. Однако создатель «Онегина» не стал менять свое мнение относительно творчества Андрея Тарковского и напомнил, как режиссер ненавидел фильмы Сергея Бондарчука и отзывался о них с издевкой. Андреасян также назвал Тарковского диссидентом и предателем Родины.