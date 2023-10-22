После новостей о нападении в Грузии у Дани Милохина заметили гематому на ноге

Даня Милохин выложил в микроблог свежее фото. На снимке подписчики заметили, что у него появилась гематома на ноге. При этом несколько дней назад стало известно, что популярного российского блогера избили в Грузии.

Тиктокер приподнял шорты и показал синяк на бедре. Даня Милохин не стал рассказывать поклонникам, каким образом получил травму. Пользователи Сети предположили, что это результаты недавнего происшествия.

19 октября на блогера напали в Грузии. Милохин заглянул в окно одного из домов, после чего на него набросился хозяин недвижимости. Он избил молодого человека, а потом попросил его уехать из страны. К драке присоединились еще несколько местных жителей. По данным источника, тиктокер решил не обращаться за помощью в полицию, однако после этого случая он улетел в Дубай.

Через некоторое время новость о нападении на блогера подтвердила его менеджер. Она отметила, что Милохин не получил никаких травм в результате случившегося.

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