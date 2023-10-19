Представитель Дани Милохина подтвердила, что на блогера напали

Менеджер блогера Дани Милохина подтвердила нападение на него в Тбилиси. Она сообщила, что тиктокер не получил травм в драке.

Подробности сообщает Газета.Ru.

«Нападение действительно было…», - сообщила представитель, но отказалась рассказывать подробности. По ее словам, после этого Милохин отправился домой, не уточнив, куда именно. Планы по интервью были выполнены, добавила она.

По поводу возможных повреждений представитель сказала: «Никаких травм получено не было, все было в порядке».

Напомним, 19 октября стало известно о нападении на Милохина в Тбилиси после интервью. Блогер зашел в кафе, а после отправился дальше по улице. По дороге он заглянул в окно на первом этаже дома. Это не понравилось местному жителю. Хозяин избил Милохина и потребовал, чтобы он вернулся на родину. К нападению подключились местные жители. Драку разняли неравнодушные люди. Блогер не обращался в полицию. По некоторым сведениям, после случившегося Милохин улетел в Дубай.

Ранее сообщалось, что блогера официально призвали в армию по месту прописки в Анапе. Однако родственники отказались брать повестку, так как Даня находится не в России.