«Да, Светуля, тебе конец»: певица Разина вспомнила, как муж бросил ее парализованной и уехал на Кипр

Бывшая участница музыкальной группы «Мираж» Светлана Разина поделилась историей предательства со стороны мужа. Певицу разбил паралич после аварии, а супруг, вместо оказания помощи и поддержки, уехал на Кипр, увлекшись другой женщиной.

Исполнительница раскрыла детали неприятной истории в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион». Так, после серьезной аварии Разина испытывала проблемы со здоровьем и несколько лет не могла передвигаться самостоятельно из-за паралича. При этом мужу артистки было все равно на нее. Глава семейства на тот момент увлекся другой женщиной и оставил звездную супругу одну.

«Я не могла ходить, не встала с кровати. Я доползла до туалета на руках, Георгий на меня посмотрел и сказал: "Да, Светуля, тебе конец". Ну и через некоторое время он куда-то уехал», — поделилась Светлана.

Ранее бывшая участница музыкальной группы «Мираж» рассказала Лере Кудрявцевой, как прервала около семи беременностей. Артистка боялась рожать в 90-е из-за нестабильной ситуации, а также не хотела прерывать карьеру.