Избили средь бела дня: Даню Милохина прогнали из Грузии

На блогера Даню Милохина напали в центре Тбилиси. Местные жители избили российского тиктокера после того, как он заглянул в открытое окно на первом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Грузии Даня Милохин дал интервью Мадонне Мур, в котором он признался, что сильно скучает по России. После этого блогер зашел в местную кофейню и пошел дальше по улице. По дороге он решил заглянуть в открытое окно одного из домов.

Гости заведения увидели, как спустя несколько минут хозяин жилья выбежал на улицу и набросился на Милохина. Он сначала избил молодого человека, а потом предложил ему вернуться на родину. Еще несколько других людей подключились к нападению на тиктокера. Драку смогли разнять неравнодушные прохожие.

По данным источника, после этого случая 21-летний Даня Милохин уехал в Дубай.

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