Одетого в черное певца Филиппа Киркорова заметили в детском центре в Горловке

Певец Филипп Киркоров побывал в больнице и детском центре в Горловке во время своей поездки в ДНР. Кадры с артистом, который был одет в черную куртку и шапку, публикует телеканал «360».

Исполнитель встретился не только с ранеными бойцами, но и с маленькими воспитанниками местного социального центра. На кадрах Киркоров сидел с малышами, которые увлеченно рисовали на бумаге пейзажи. Он послушал стихотворения и посмотрел номера, которые подготовили для него дети.

СМИ пишут, что артист приехал в ДНР 13 февраля. Для своего небольшого концерта в госпитале он выбрал неожиданный образ – отказался от пайеток и перьев, а примерил черную куртку с брюками и шапку. Отмечается, что артист пообщался с сотрудниками учреждения и поблагодарил их.

Ранее мы писали о том, как о поездке Киркорова высказалась депутат Елена Драпеко. Она заявила, что не знает, как сложится дальнейшая карьера певца, но реагирует на его поступок положительно. Также о поступке артиста высказался военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, Киркоров определился с дверью, приехав с концертом в ДНР.

В поддержку Киркорова высказалась продюсер Яна Рудковская. Она отметила, что поп-король поступил как настоящий мужчина. Подруга артиста знала о его планах еще неделю назад, но молчала из-за вопроса безопасности.