Депутат Елена Драпеко положительно оценила поездку Филиппа Киркорова в зону СВО. Об этом сообщает Lenta.Ru.

По данным СМИ, Киркоров посетил Горловку и выступил перед раненными с песней «Снег». Также появилась информация о том, что артист собирается встретиться с действующими участниками СВО. Узнав об этом, в Госдуме прокомментировали поступок Филиппа.

Депутат Елена Драпеко заявила, что не знает, как сложится карьера певца после его поездки в зону СВО. Несмотря на это, она отметила, что положительно относится к решению Киркорова.

«Что приехал — хорошо», — высказалась депутат.

Напомним, что после посещения «голой» вечеринки артист столкнулся не только с критикой россиян, но и с отменой на ТВ. Вот почему на сегодняшний день Филипп почти не выступает.

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