«Он давно собирался туда»: Рудковская поддержала Киркорова после поездки в ДНР

Продюсер Яна Рудковская поддержала певца Филиппа Киркорова, который приехал в ДНР. Блондинка в соцсетях назвала друга настоящим мужчиной.

СМИ писали, что 13 февраля исполнитель прибыл в ДНР, чтобы дать концерт и пообщаться с ранеными и сотрудниками госпиталя. Отмечалось, что артист привез гуманитарную помощь, купил компьютеры и другую технику для клиники. Кроме того, он спел и заявил о том, что не собирается уезжать из России.

Многие поддержали Киркорова, среди них оказалась и его подруга – Яна Рудковская. Она призналась, что знала о поездке певца еще неделю назад, но не стала раскрывать его секрет. Это было связано с вопросами безопасности. Но теперь она открыто смогла поддержать Филиппа. Рудковская опубликовала сообщение в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Киркоров побывал во второй больнице в Горловке. Он привез подарки, поддержал людей и обещал помочь с протезами.

«Можно сколько угодно припоминать ему вечеринку и прочее, но вот — настоящий поступок мужчины, с большим и добрым сердцем. Он давно собирался туда поехать. Очень горжусь! Молодец!» – написала Яна.

Ранее мы писали о том, как о поездке Киркорова высказалась депутат Елена Драпеко. Она заявила, что не знает, как сложится дальнейшая карьера певца, но реагирует на его поступок положительно.

Также о поступке артиста высказался военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, Киркоров определился с дверью, приехав с концертом в ДНР.