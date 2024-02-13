Военкор Коц заявил, что приехавший в ДНР Филипп Киркоров определился с дверью

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что певец Филипп Киркоров определился с дверью, приехав с концертом в ДНР. Он отметил, что об этом нельзя говорить, как о подвиге. Но своим поступком артист закончил попытки «усидеть на двух стульях». Слова журналиста приводит издание Kp.ru.

По мнению Александра, Филипп решился на поездку спустя полтора месяца после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой не просто так. Он действительно мог это сделать, чтобы вновь вернуться к концертам и телевизионным съемкам. Однако, как считает военкор, это все равно поступок, который поставил Киркорова на одну сторону со своей страной. Коц подчеркнул, но сейчас многие звезды пытаются действовать аккуратно, не выражать открыто свою позицию, но это лишает их определенных возможностей.

«А государство изменилось. Ему претит пир во время чумы и позиция «немножко беременной». Либо ты со своей страной и ее армией, либо продолжаешь корячиться на двух стульях», - подчеркнул журналист.

Напомним, что Филипп Киркоров в своих публичных извинениях сообщал, что не знал о специфике мероприятия Насти Ивлеевой, поэтому «вошел не в ту дверь». Однако это не помогло ему вернуться к работе. Тогда стало известно, что певец отправился в ДНР, посетил госпиталь в Горловке с выступлением. Он спел для раненых песню «Снег».

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл причину появления Филиппа Киркорова на «голой» вечеринке.