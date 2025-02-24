«Очень страшно»: Зарубина рассказала о состоянии Ваенги после смерти фанатки на концерте

Российская певица Ольга Зарубина поддержала свою коллегу по сцене Елену Ваенгу, на тверском концерте которой умерла пожилая женщина. По ее словам, Ваенга поступила абсолютно правильно, отказавшись продолжать мероприятие.

Напомним — трагедия произошла 23 февраля. 71-летняя пенсионерка пришла на выступление исполнительницы и скоропостижно скончалась в антракте. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. После этого Ваенга приняла решение отменить вторую часть концерта — и Зарубина считает это верным поступком.

«В такой ситуации, когда человек умер у тебя в зале, непросто продолжать выступление. Концерт — это же праздник. Она правильно поступила, там уже никаких эмоций нет. Идет один негатив и депрессняк от осознания произошедшего. Это очень страшно на самом деле! После такой трагедии, какой разговор может быть о песнях»! — приводит ее слова mk.ru.

Отдельно она отметила тот факт, что Ваенга не отменила мероприятие совсем, а перенесла его на другой день.

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