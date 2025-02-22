Произошла остановка сердца: пятилетний петербуржец умер после еды

Юный петербуржец скончался после приема еды вечером. Пятилетнему мальчику стало плохо через час. Вскоре после этого у него остановилось сердце, передает 78.ru.

Журналисты выяснили, что ребенок поужинал в квартире на улице Маршала Блюхера, а после у него появились рвота, судороги и он стал задыхаться и обмякать. Домой вызвали скорую помощь.

Медики прибыли на место спустя пять минут, однако помочь несовершеннолетнему не удалось. Уже в больнице юный пациент скончался от остановки сердца. У него диагностировали синдром Стерджа-Вебера, врожденную глаукому и задержку психомоторного развития. В правоохранительных органах смерть мальчика пока никак не прокомментировали.

Ранее в челябинском роддоме умер младенец. Это произошло при странных обстоятельствах. Никто из специалистов пока не понимает, как это могло произойти.