Елена Ваенга отказалась петь после смерти зрительницы на ее концерте в Твери

Заслуженная артистка РФ Елена Ваенга отказалась вести концерт в Твери после смерти зрительницы во время антракта. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на одну из посетительниц выступления.

«Во время антракта женщина шла к выходу, ей стало плохо, она упала. Ее подхватили другие женщины и вынесли в фойе. Сразу же стали искать врачей среди зрителей по микрофону и вызвали скорую. Но, видимо, смерть наступила мгновенно. После антракта вышла Ваенга и сказала, что это впервые на ее концерте, и она не может петь песню „Снова курю, мама, снова“, когда в фойе человек лежит», — поделилась зрительница.

Женщина уточнила, что после ЧП певица пригласила на сцену организатора и сообщила, что на следующей неделе будет определена дата нового ее концерта в Твери взамен сорванного по старым билетам.

«В зале было душновато, но не критично, безумной жары и духоты не было. С моей точки зрения, достойный поступок Ваенги. Первое отделение прошло на ура», — добавила она.

Ранее стало известно, что 23 февраля 71-летняя пенсионерка пришла на концерт Ваенги в Твери со своей подругой. Во время выступления артистки обеим женщинам стало плохо, предположительно, из-за духоты. Одна из них умерла. Приехавшая скорая констатировала смерть зрительницы.