Раскрыта причина смерти 71-летней женщины на концерте Елены Ваенги в Твери

На концерте Елены Ваенги в Твери произошла трагедия – скончалась 71-летняяя зрительница. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, во время антракта пенсионерка почувствовала себя плохо. Несмотря на то, что на площадке была аптечка, никто не смог оказать женщине первую помощь до прибытия медиков.

Организаторы также опровергли информацию о том, что в зале было душно. По их словам, во время мероприятия был отключен калорифер, поэтому температурный режим был в норме.

Отмечается также, что все билеты на концерт певицы были проданы, все места в зале были заняты.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РФ Елена Ваенга отказалась продолжить концерт после смерти зрительницы, несмотря на недовольство в зале. Певица заявила со сцены, что не может выступать, зная, что в фойе лежит человек. Она попросила организаторов перенести выступление на другую дату по этим же билетам.