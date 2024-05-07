Новая муза Киркорова показала забинтованное лицо после пластики у Хайдарова
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Начинающая певица Марго Овсянникова, которую называют новой музой и протеже Филиппа Киркорова, рассказала, что сделала пластическую операцию у скандального хирурга Тимура Хайдарова.
В своем блоге артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с забинтованным лицом.
«Все хорошо. Я скоро к вам вернусь и покажу свою красоту», — поделилась певица, не раскрыв подробности хирургического вмешательства.
При этом ранее стало известно, что Овсянникова обратилась в клинику Хайдарова по настоятельному совету Киркорова. Сам хирург отметил, что у девушки нет проблем с внешностью, но «раз Король сказал», значит, надо «ваять».
В прошлом году сам Киркоров также сделал несколько пластических операций у Хайдарова и остался в полном восторге от нового торса и ягодиц. Вместе с тем с Сети появились слухи, что после хирургического вмешательства у исполнителя хита «Цвет настроения синий» начали гноиться ягодицы. Якобы, импланты, которые ему вживлял Хайдаров, не прижились.
27 февраля в Москве умер бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. За 10 дней до трагедии он сделал операцию по резекции желудка в клинике Хайдарова. После трагедии деятельность московской клиники Хайдарова IQ Plastique была приостановлена на неограниченный срок.