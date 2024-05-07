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Опубликовано 07 мая 2024, 19:10
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Новая муза Киркорова показала забинтованное лицо после пластики у Хайдарова

Певица Марго Овсянникова показала забинтованное лицо после операции у Хайдарова.
Новая муза Киркорова показала забинтованное лицо после пластики у Хайдарова

© Starface.ru

Начинающая певица Марго Овсянникова, которую называют новой музой и протеже Филиппа Киркорова, рассказала, что сделала пластическую операцию у скандального хирурга Тимура Хайдарова.

В своем блоге артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с забинтованным лицом.

«Все хорошо. Я скоро к вам вернусь и покажу свою красоту», — поделилась певица, не раскрыв подробности хирургического вмешательства.

Марго Овсянникова

Марго Овсянникова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

При этом ранее стало известно, что Овсянникова обратилась в клинику Хайдарова по настоятельному совету Киркорова. Сам хирург отметил, что у девушки нет проблем с внешностью, но «раз Король сказал», значит, надо «ваять».

В прошлом году сам Киркоров также сделал несколько пластических операций у Хайдарова и остался в полном восторге от нового торса и ягодиц. Вместе с тем с Сети появились слухи, что после хирургического вмешательства у исполнителя хита «Цвет настроения синий» начали гноиться ягодицы. Якобы, импланты, которые ему вживлял Хайдаров, не прижились.

27 февраля в Москве умер бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. За 10 дней до трагедии он сделал операцию по резекции желудка в клинике Хайдарова. После трагедии деятельность московской клиники Хайдарова IQ Plastique была приостановлена на неограниченный срок.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Филипп Киркоров
пластика лица
пластическая операция
хирург
Тимур Хайдаров