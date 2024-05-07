Новая муза Киркорова показала забинтованное лицо после пластики у Хайдарова

При этом ранее стало известно, что Овсянникова обратилась в клинику Хайдарова по настоятельному совету Киркорова. Сам хирург отметил, что у девушки нет проблем с внешностью, но «раз Король сказал», значит, надо «ваять».

В прошлом году сам Киркоров также сделал несколько пластических операций у Хайдарова и остался в полном восторге от нового торса и ягодиц. Вместе с тем с Сети появились слухи, что после хирургического вмешательства у исполнителя хита «Цвет настроения синий» начали гноиться ягодицы. Якобы, импланты, которые ему вживлял Хайдаров, не прижились.

27 февраля в Москве умер бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. За 10 дней до трагедии он сделал операцию по резекции желудка в клинике Хайдарова. После трагедии деятельность московской клиники Хайдарова IQ Plastique была приостановлена на неограниченный срок.