Продюсер Петр Гаврилов умер через 10 дней после резекции желудка

В Москве умер бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. За 10 дней до трагедии он сделал операцию по резекции желудка.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, желудочное шунтирование проводилось в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Операция состоялась 17 февраля. Все прошло штатно, пациента выписали домой.

Через три дня Гаврилов почувствовал себя плохо. 20 февраля ему вызвали скорую – появились боль в груди и животе, а также тяжесть при дыхании. При этом продюсер отказался ехать в больницу.

Спустя три дня мужчина впал в кому, а потом умер. Родные считают, что ему занесли инфекцию при операции.

Хайдаров не комментировал ситуацию.

Ранее врач рассказал о закрытии одной из клиник под названием «Русская медицина». Планировалось, что там будет медицинский центр для реабилитации, но проект не оправдал ожиданий.