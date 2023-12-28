SHOT: Филипп Киркоров прибыл в клинику после гнойного воспаления ягодиц

Филипп Киркоров прибыл в клинику после гнойного воспаления ягодиц, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Несколько недель назад в Сети появились слухи о том, что у Филиппа Киркорова начали гноиться ягодицы. Якобы, импланты, которые ему вживлял пластический хирург Тимур Хайдаров, не прижились. Об этом стало известно журналистам, которые опубликовали аудиозапись якобы бывшей медсестры, которая делала перевязки поп-королю.

«Я лично перевязывала Киркорова. Туда, куда Хайдаров ставил импланты Киркорову, мы оттуда выкачивали гной. И почему, наблюдая эту ситуацию, Киркоров защищает его? Импланты просто не приживаются» — задалась вопросом девушка.

Эта информация косвенно подтверждается визитом певца в клинику на Пресне. По данным журналистов, Киркоров посещал опытного пластического хирурга с 41-летним стажем Рауфа Гайнуллина, который занимается интимной пластикой.

Несмотря на это, жена Тимура Хайдарова опровергла проблемы с имплантами певца. По ее словам, музыкант готовится к проведению новой операции.

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