В клинике и доме звездного хирурга Тимура Хайдарова прошли обыски

Деятельность московской клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique приостановлена на неограниченный срок. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть». 10 апреля в медучреждении прошли обыски, в настоящий момент появляться в столичной клинике нельзя даже ее сотрудникам. Следственные мероприятия также прошли в подмосковном доме звездного хирурга.

По информации СК, 16 февраля текущего года в клинике пластической хирургии IQ Plastique пациенту провели операцию. На следующие сутки после выписки 36-летний мужчина почувствовал недомогание и снова обратился в данную клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Тем не менее состояние пациента опять начало ухудшаться. В итоге мужчину доставили в другую больницу, где он впал в кому и в скором времени умер.

Ранее Тимур Хайдаров рассказал Алене Жигаловой, что часто оперирует Филиппа Киркорова.

Также Хайдаров отреагировал на критику его работы.