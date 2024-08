«Немножко пожирнела»: Собчак тратит миллионы в отеле для похудения

Ксения Собчак тратит миллионы в отеле для похудения на Лазурном берегу. Об этом сообщает Kp.ru.

Журналистка наслаждается отпуском в Сен-Тропе в элитном отеле «Lily of the Valley». По словам Ксении, она не любит громкие дискотеки и вечеринки, и выбранный отель соответствует ее требованиям. По информации источника, номер в «Lily of the Valley» в середине августа стоит от 217 до 525 тысяч рублей. Судя по снимкам Ксении, она выбрала один из лучших номеров и заплатила несколько миллионов.

Известно, что отель специализируется на программах для похудения. Гостей угощают диетическими продуктами, выращенными на собственной ферме. Также в отеле есть тренажерный зал и бассейн со специальными программами по избавлению от лишнего веса.

К слову, не так давно Собчак заявила, что она «немножко пожирнела».

