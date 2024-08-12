Ксения Собчак посетила концерт уехавшего из РФ Ильи Лагутенко за 10 тысяч евро. Журналистка рассказала о поездке в Италию в Telegram-канале.

Илья Лагутенко не проживает в России с 2022 года. Артист осудил СВО и заявил, что прекращает концертную деятельность на территории страны. 11 августа в Италии состоялось его выступление, на котором присутствовали многие россияне, в том числе и Собчак. Журналистка опубликовала кадры с концерта и заявила о любви к Лагутенко.

«Лагутенко — это любовь сквозь года. Вчера прошел «итальянский концерт». Столы продавались от 10 тысяч евро. В зале одни русские, и здесь их много», — высказалась Ксения.

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