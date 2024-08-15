Новый избранник Стаси Милославской Трифон Бебутов назвал ее «лысеющей актрисой»
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Новый возлюбленный Стаси Милославской Трифон Бебутов назвал ее «лысеющей актрисой». Журналист посвятил пост Стасе в соцсети.
В 2024 году Милославская подтвердила роман с Бебутовым. На данный момент пара наслаждается отдыхом за границей. Журналист сфотографировал возлюбленную и иронично подписал снимки: «Лысеющая актриса». Таким способом Трифон высмеял хейтеров Стаси, упрекнувших ее в отсутствии волос.
К слову, актриса никак не отреагировала ни на пост возлюбленного, ни на высказывание хейтеров.
Напомним, что до отношений с журналистом у Стаси был роман с коллегой Александром Петровым.
Ранее кинокритик Роман Григорьев высказался о карьере Стаси Милославской. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».
Также сообщалось, что дочь Ивана Охлобыстина выходит замуж за барбера.