Новый избранник Стаси Милославской Трифон Бебутов назвал ее «лысеющей актрисой»

Новый возлюбленный Стаси Милославской Трифон Бебутов назвал ее «лысеющей актрисой». Журналист посвятил пост Стасе в соцсети.

В 2024 году Милославская подтвердила роман с Бебутовым. На данный момент пара наслаждается отдыхом за границей. Журналист сфотографировал возлюбленную и иронично подписал снимки: «Лысеющая актриса». Таким способом Трифон высмеял хейтеров Стаси, упрекнувших ее в отсутствии волос.

К слову, актриса никак не отреагировала ни на пост возлюбленного, ни на высказывание хейтеров.

Напомним, что до отношений с журналистом у Стаси был роман с коллегой Александром Петровым.

Ранее кинокритик Роман Григорьев высказался о карьере Стаси Милославской. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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