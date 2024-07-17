Налоговая заблокировала счета актера Павла Прилучного

Налоговая заблокировала счета звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного. По данным Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, актер не предоставил ФНС декларацию.

Теперь знаменитость не может пользоваться счетами в трех банках, которые привязаны к его ИП. Это связано с тем, что мужчина должен был предоставить финансовую отчетность о своей творческой деятельности до 3 июля, но просрочил декларацию. Актеру предстоит разобраться с данным вопросом.

Недавно в СМИ появилась информация, что Прилучный судится со своей бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце из-за общих детей. Экс-супруги воспитывают сына и дочь, которые живут с матерью, но часто бывают у отца и его новой жены. При этом Агата хотела увеличить сумму алиментов, но мужчина решил поднять вопрос о том, с кем будут жить наследники. В комментарии сайту «Страсти» сваха Анна Осипова рассказывала, почему бывшие возлюбленные никак не могут наладить отношения после разрыва.

Ранее мы писали о том, что у блогерши Насти Ивлеевой вдвое вырос долг перед российской налоговой. На данный момент он увеличился вдвое до 20,9 миллионов рублей.

Также в беседе с сайтом «Страсти» адвокат заявил, что Анастасии Ивлеевой грозит реальный срок.