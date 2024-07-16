У блогерши Насти Ивлеевой вдвое вырос долг перед российской налоговой

Блогерша Настя Ивлеева не может погасить долг перед российской налоговой. На данный момент он увеличился вдвое до 20,9 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Настя игнорирует уведомления ФНС о долгах с мая этого года, поэтому сумма растет с каждым днем. Сейчас к ней прибавились штрафы за уклонение от уплаты.

Отмечается, что из-за невыплаты налогов счета Ивлеевой были заблокированы. Сама телеведущая пока эту информацию никак не прокомментировала.

Напомним, что в конце декабря 2023 года Настя попала в крупный скандал, организовав «голую» вечеринку в Москве. После этого она лишилась крупных рекламных контрактов, работы на телевидении и «ушла в тень». На протяжении нескольких месяцев она не появлялась в публичном пространстве, а весной дала интервью, в котором призналась, что ездила в Донбасс. Также Ивлеева заявила, что поняла неуместность устроенной «арт-выставки».

Ранее Настя Ивлеева показала свою жизнь во время отмены после «голой» вечеринки.