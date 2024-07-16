«Это крупный размер задолженности»: адвокат заявил, что Анастасии Ивлеевой грозит реальный срок
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Дела у блогера Анастасии Ивлеевой, судя по всему, складываются не самым лучшим образом. Девушке может грозить до трех лет лишения свободы, если она не погасит задолженность в размере почти 21 млн рублей. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов.
Информация об увеличении суммы долга появилась на сайте Федеральной налоговой службы. Еще в конце мая текущего года блогер имела задолженность перед ФНС в размере более 11 млн рублей. В настоящий момент она превышает 20 млн рублей.
Таким образом, крупная задолженность повисла над спокойной с виду Анастасией дамокловым мечом. По словам адвоката, дело может закончиться для знаменитости тюрьмой.
Это крупный размер задолженности. Поэтому ей грозит уголовная ответственность по ст.198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов и наказание до трех лет лишения свободы.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее рэпер Элджей напал на журналиста после вопроса о долгах Насти Ивлеевой. Работник прессы хотел выяснить, как бывший муж блогерши относится к сложившейся ситуации.