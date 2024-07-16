«Это крупный размер задолженности»: адвокат заявил, что Анастасии Ивлеевой грозит реальный срок

Дела у блогера Анастасии Ивлеевой, судя по всему, складываются не самым лучшим образом. Девушке может грозить до трех лет лишения свободы, если она не погасит задолженность в размере почти 21 млн рублей. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов.

Информация об увеличении суммы долга появилась на сайте Федеральной налоговой службы. Еще в конце мая текущего года блогер имела задолженность перед ФНС в размере более 11 млн рублей. В настоящий момент она превышает 20 млн рублей.

Таким образом, крупная задолженность повисла над спокойной с виду Анастасией дамокловым мечом. По словам адвоката, дело может закончиться для знаменитости тюрьмой.