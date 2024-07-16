«Зря потраченные годы»: почему Прилучный и Муцениеце не могут наладить отношения после развода
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Сваха Анна Осипова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала об отношениях Павла Прилучного и его бывшей супруги Агаты Муцениеце. Эксперт объяснила, почему молодые люди до сих пор не могут наладить отношения и постоянно судятся.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце на протяжении девяти лет считались одной из самых идеальных пар современного кинематографа: красивые, талантливые, с двумя прекрасными детьми, рожденными в счастливом браке. Что еще нужно для долгой жизни в любви и гармонии? Но не все так просто в союзе двух Скорпионов, ведь Скорпион – это крайности: либо любовь до гроба, либо ненависть до конца дней. Безусловно, я утрирую, но скорпионская натура многогранна и противоречива: либо утопить в любви, либо отравить ядом.
Пик конфликта пары пришелся на период пандемии, когда люди были вынуждены находиться в замкнутом пространстве в обществе друг друга 24/7, что не способствует укреплению отношений, а только разрушает их, учитывая, что это союз двух творческих единиц, ранимых и рефлексирующих, как все актеры. Кстати, колоссальное количество разводов пришлось именно на этот период.
«На Прилучного, взрывного и эмоционального, ограничение свободы и неизвестная на тот момент пауза в работе подействовали губительно, что и привело к разрыву отношений».
Анна Осипова
Сваха
В 2022 году Павел женился на актрисе Зепюр Брутян, настоящей красавице, напоминающей диву, сошедшую с полотна великого художника, а в апреле 2023 года у пары родился сын.
«Как бы Агата не крепилась и в многочисленных интервью не говорила о том, что она отпустила Павла с миром, до сих пор переживает их разрыв, ведь она расставалась любя, что очень сложно принять разумом. Подтверждение этому – постоянные инфоповоды, которые инициирует Агата, несмотря на то что с момента развода прошло уже немало времени. Даже если брак уже невозможно сохранить и расставание наилучший выход для обоих, как правило, женщину гложет обида за «зря потраченные годы», ненависть к «обидчику» и его избраннице с формулировкой «значит, не любил» и, конечно же, месть по-детски по любому поводу».
Анна Осипова
Сваха
По мнению свахи, Павел, тем временем, светится счастьем и, безусловно, это не может не задевать Агату, ведь она же не робот. Эксперт убеждена, что в жизни Агаты должен появиться такой мужчина, который отодвинет образ Павла на второй план и окунет ее в тотальную любовь, доверие и заботу, чтобы она успокоилась и отпустила с благодарностью счастливый отрезок своей жизни с бывшим мужем, который подарил ей двух прекрасных детей.
«Кстати, о детях. Ходит много слухов о том, а не захотят ли дети жить с отцом? Я думаю, вряд ли, так как достаточное количество времени они проводят с Павлом и его новой семьей, что позволяет им чувствовать себя любимыми и значимыми для отца. Агате надо отдать должное, что она, несмотря на глубокую рану, не препятствует общению детей с отцом и не ограничивает их совместное времяпровождение. А как только в жизни Агаты появится любящий мужчина, то от этого прекрасного обстоятельства все только выиграют, ведь счастливые родители – это гарант здоровой психики детей и их счастливого будущего, к тому же, они получат двойную порцию любви, которой никогда не бывает много».
Анна Осипова
Сваха
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