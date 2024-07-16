«Зря потраченные годы»: почему Прилучный и Муцениеце не могут наладить отношения после развода

Сваха Анна Осипова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала об отношениях Павла Прилучного и его бывшей супруги Агаты Муцениеце. Эксперт объяснила, почему молодые люди до сих пор не могут наладить отношения и постоянно судятся.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце на протяжении девяти лет считались одной из самых идеальных пар современного кинематографа: красивые, талантливые, с двумя прекрасными детьми, рожденными в счастливом браке. Что еще нужно для долгой жизни в любви и гармонии? Но не все так просто в союзе двух Скорпионов, ведь Скорпион – это крайности: либо любовь до гроба, либо ненависть до конца дней. Безусловно, я утрирую, но скорпионская натура многогранна и противоречива: либо утопить в любви, либо отравить ядом.

Пик конфликта пары пришелся на период пандемии, когда люди были вынуждены находиться в замкнутом пространстве в обществе друг друга 24/7, что не способствует укреплению отношений, а только разрушает их, учитывая, что это союз двух творческих единиц, ранимых и рефлексирующих, как все актеры. Кстати, колоссальное количество разводов пришлось именно на этот период.