На кофе много не заработал: бизнес Тимати терпит серьезные убытки

Стало известно, что сеть кофеен Stars Coffee принесла российскому рэперу Тимати 380 миллионов рублей выручки за 2022 год. Однако чистая прибыль заведений ушла в минус на 60 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Причины такого низкого спроса на кофейни знаменитого исполнителя пока неизвестны. Однако важно отметить, что убыток может быть, если в отчетном периоде большие прочие расходы: например, штрафы, судебные сборы, пошлины, участие в уставных капиталах других организаций и т.д.

В начале августа Тимати уехал на отдых вместе с сыном от 27-летней модели Анастасии Решетовой. Звездная пара разошлась через год после рождения ребенка. Как признавалась когда-то сама блогерша, расстаться пришлось из-за того, что они отдалились друг от друга.

Ранее мы писали, что певица Анна Семенович рассказала об эмоциональном выгорании после сдачи яйцеклеток. Бывшая солистка «Блестящих» также объяснила, что помогло ей справиться с таким состоянием.

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