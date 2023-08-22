«Надо побыть одной»: Семенович рассказала о выгорании после сдачи яйцеклеток

Певица Анна Семенович рассказала об эмоциональном выгорании и дала совет, как справиться с подобным состоянием. Всегда жизнерадостная артистка призналась, что у нее тоже бывают моменты грусти и тревоги. Об этом она сообщила в соцсетях.

Исполнительница часто общается с поклонниками в своем микроблоге. Один из них поинтересовался, бывают ли у женщины моменты выгорания и грусти. Семенович не стала лукавить и рассказала о личном.

«Конечно, мне тогда надо побыть одной и помолчать. И тогда все проходит», – написала певица.

Но подобное состояние у артистки бывает редко. В основном она находится в прекрасном настроении и транслирует позитив. Звезда даже не переживает по поводу возраста. Она уверяет, что это лишь цифра в паспорте.

«Я люблю себя и считаю молодой! А мое мнение о себе формирует реальность!» – говорит артистка.

Напомним, что недавно Семенович столкнулась с критикой в Сети после того, как сделала повторную процедуру заморозки яйцеклеток. Анна рассказывала, что мечтает стать матерью, и не хочет в будущем беспокоиться из-за возрастных ограничений по здоровью. Не все поклонники поддержали теледиву.

Ранее певица Елена Темникова объяснила, куда пропала на целый год. Звезда рассказала, что долгое время не появлялась на сцене из-за выгорания. Артистка на год забросила творческую деятельность. Бывшая солистка популярной группы Serebro призналась, что все это время набиралась энергии.