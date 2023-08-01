«Это большая удача»: модель Анастасия Решетова призналась, что только рада отъезду сына

27-летняя модель Анастасия Решетова призналась, что не беспокоится за сына после его отъезда. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на соцсети звезды.

Недавно сын Анастасии уехал на отдых вместе с отцом, рэп-исполнителем Тимуром Юнусовым, также известным по сценическому псевдониму Тимати. Сначала девушка думала, что будет тяжело переживать разлуку с сыном. Но теперь она заговорила об обратном.

Решетова рада тому, что мальчик проводит время с другими близкими ему людьми. К тому же он уже взрослый и может сам позвонить ей, когда захочет пообщаться. При этом модель добавила, что они с сыном скучают друг по другу.

«Найти в своем ребенка друга – очень большая удача и ценность. Так и живем», – отметила девушка.

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова разошлись через год после появления на свет сына. Как утверждает блогерша, причиной расставания стало то, что они отдалились друг от друга.

Ранее мы писали, что возмущенная певица Слава высказала все, что думает о хирурге Тимуре Хайдарове после его заявления об угрозах.