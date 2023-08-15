«Мне от этого плохо»: чего больше всего в жизни боится Анна Семенович

Российская певица Анна Семенович рассказала поклонникам, что боится змей и пауков. Об этом сообщает Газета.Ru.

Одна из подписчиц экс-солистки группы «Блестящие» поинтересовалась, какие у Анны есть фобии. В ответ на это артистка прислала кадры со змеей и пауком.

«Мне даже от этого фото плохо», – призналась девушка.

Однако Семенович боится далеко не всех животных. Например, она обожает рыб. Недавно певица устроила небольшую экскурсию по своей квартире, главное достояние которой – большой аквариум. Артистка поделилась грустной историей о смерти своей любимицы, рыбы породы арована. Анна ласково называла ее Маруськой.

Ранее мы писали, что Анна Семенович прокомментировала информацию о «пытках» в своей спальне. Певица подчеркнула, что от души посмеялась с громких заголовков СМИ, но добавила, что представителям сильного пола действительно стоит ее бояться.

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