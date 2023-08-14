«Бойтесь меня»: Семенович прокомментировала информацию о пытках в своей спальне

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович прокомментировала информацию о том, что она пытает мужчин в своей спальне. Певица призналась, что сильному полу действительно стоит ее бояться.

Напомним, что на днях в эфир вышла передача об артистке и ее роскошной квартире. Анна показала поклонникам шикарное жилье и даже позволила увидеть спальню. В разговоре с ведущим она отметила, что у нее в комнате прекрасная шумоизоляция и плотные шторы, из-за чего не будет слышно мужчин, которых она там «пытает».

На следующий день Семенович увидела громкие заголовки в СМИ и решила высказаться по этому поводу. Она призналась, что ее повеселили новости о ее «пытках».

«Вы поняли, кто тут живет? Карабасиха-барабасиха», – с иронией ответила звезда.

Семенович пофантазировал на эту тему. Она рассказала, что заманивает мужчин в свою спальню, привязывает их к ручке над кроватью, вставляет кляп в рот и пытает. По словам певицы, это звучит очень эротично.

«Бойтесь меня мужчины!» – со смехом предупредила поклонников Анна.

Ранее мы писали о том, как в квартире Анны Семенович нашли труп. После представления главного экспоната гостиной экс-солистка «Блестящих» поделилась печальной историей. Однажды она уехала на гастроли в Северную столицу, и, как только вернулась домой, увидела на полу кое-что.