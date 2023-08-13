«Пару дней помирала»: в квартире Анны Семенович найден труп

Российская актриса и певица Анна Семенович провела небольшую экскурсию по своей роскошной квартире. В гости к звезде пришел Виктор Венедеев. Видео с полным рум-туром можно посмотреть на его YouTube-канале.

С самого начала Семенович немного испугала мужчину необычной шуткой.

«Здесь я пытаю своих любовников», – заявила она, открыв неприметную дверцу, за которой находился гостевой туалет.

После этого артистка провела Виктора в светлую гостиную, в центре которой стоит большой аквариум. Подписчики Семенович давно знают, что звезда неравнодушна к рыбам: она часто фотографирует их для микроблога.

После представления главного экспоната гостиной экс-солистка «Блестящих» поделилась печальной историей. Однажды она уехала на гастроли в Северную столицу, и, как только вернулась домой, увидела на полу свою любимицу, рыбу породы арована. Ее она ласково называла Маруськой.

Рыба каким-то образом смогла пробить крышку аквариума и проползти по мраморному полу несколько метров в сторону кухни.

«Я думаю, рыбка билась и сдохла. Она, наверно, пару дней помирала...», – добавила певица.

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