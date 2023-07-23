«Меньше стеба, больше дела»: Надежда Бабкина не сможет вести «Модный приговор»

Последний выпуск программы «Модный приговор» вышел 16 месяцев назад. Сейчас шоу возобновлять не планируют. Об этом бывший сотрудник канала рассказал в беседе с kp.ru.

В конце июля передача отмечает 16-й день рождения. Так, 16 лет подряд зрители следили за женскими преображениями от стилистов. Героинь переодевали, полностью меняли их образ, а также позволяли им забрать с собой несколько новых вещей.

С 24 февраля 2022 года «Модный приговор», как и множество других развлекательных программ, перестал выходить в эфир. Сам ведущий передачи Александр Васильев долгое время выражал надежду на возобновление выпуска шоу, но потом заявил, что формат «Модного приговора» уже устарел.

После информации о возвращении программы «Давай поженимся» многие зрители понадеялись и на новый сезон «Модного приговора».

«Но «женилки» возвращают с нужным посылом – на программе теперь исключительно истории тех, кто хочет создать семью, найти жену или мужа: меньше стеба, больше полезного дела. «Модный приговор» не возвращают», – цитирует экс-сотрудника канала kp.ru.

Он также добавил, что если проект и будут возвращать, то не в 2023 году, а в отдаленном будущем. Но, например, у Надежды Бабкиной сейчас есть похожая по формату передача «Модный vs Народный». Поэтому она точно пока не сможет вернуться на «Модный приговор» в качестве ведущей.

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