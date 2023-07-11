Судьба «Модного приговора» предрешена: Александр Васильев ответил на вопрос о возвращении программы в эфир

«Модный приговор», как и программы «Давай поженимся», «Жить здорово» и «Вечерний Ургант», перестал выходить в эфир еще 24 февраля 2022 года. При этом никаких заявлений о полном закрытии передачи не было. К тому же сам ведущий Александр Васильев долгое время выражал надежду на возобновление выпуска шоу. И вот искусствовед вновь заговорил о судьбе «Модного приговора».

В интервью для YouTube-канала Александра Добровинского телеведущий ответил на вопрос о возвращении передачи в эфир.

«Я думаю, что «Модный приговор» умер как формат. Но я уверен, что придут на смену другие программы по переодеванию», – заявил Александр Васильев.

Историк моды добавил, что такие программы уже есть, и даже привел в пример шоу «Модный vs Народный», которое ведут Влад Лисовец и Надежда Бабкина. К тому же Александр Васильев признался, что готов рассмотреть новые предложения от продюсеров.

«Они знают, где меня найти, и что я могу сделать для людей. Если не позовут, я понимаю, что мы никто не вечные, и возраст у нас тоже меняется», – подчеркнул модельер.

Ранее мы писали, как Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за того, что ему не разрешили провезти бутылку льняного масла.