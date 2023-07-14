«Мы на паузе»: Роза Сябитова ответила на вопросы о новых выпусках шоу «Давай поженимся»

Телеведущая Роза Сябитова поделилась с фанатами радостной новостью: она будет сниматься в новом сезоне программы «Давай поженимся». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

В феврале 2022 года шоу сняли с эфира, как и несколько других проектов. Но недавно в Сети появился анонс будущих выпусков передачи, на которых поклонники сразу увидели Ларису Гузееву. Только вот знаменитой «телесвахи» Розы Сябитовой рядом не оказалось.

Зрители уже стали переживать, что больше не увидят любимую ведущую. К тому же сама сваха нагнетала обстановку, никак не комментируя появившиеся подозрения. В это время ее соведущая, Лариса Гузеева, уехала в Болгарию и тоже не давала никакого ответа.

Но недавно Роза Сябитова связалась с журналистами и поспешила всех успокоить. Она приняла предложение о возвращении в программу и уже ждет дату съемок.

«Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что «Давай поженимся» вернется в эфир. На вопрос закрылись ли мы, я всегда говорила – мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе «Давай поженимся», – цитирует телеведущую ТАСС.

Более того, она рассказала, что новые выпуски будут направлены на создание семьи и здоровых отношений.

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