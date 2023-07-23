Ходит с трудом: дочь Эдиты Пьехи раскрыла правду о здоровье певицы

В последнее время 85-летняя эстрадная певица Эдита Пьеха не выходит на связь и ведет затворнический образ жизни. В окружении артистки говорят, что она страдает от серьезных проблем со здоровьем. О состоянии Эдиты Станиславовны рассказала корреспондентам PROZVEZD ее дочь Илона Броневицкая.

Совсем скоро, 31 июля, знаменитой артистке исполнится 86 лет. По словам Илоны, праздник будут отмечать в загородном доме, куда приедут все родные и близкие.

Сейчас состояние певицы особого беспокойства не вызывает. Как утверждает Броневицкая, Эдита страдает от некоторых проблем с ногами, но в целом она держится. У исполнительницы есть большой сад, куда она частенько выходит.

«Она живет в своем доме. У нее там просто райский уголок», – продолжает дочь артистки.

При этом Илона отмечает, что забрать маму к себе у нее не получилось бы из-за характера Эдиты. Певицу просто невозможно куда-то увезти без ее согласия на это.

«А во-вторых, я бы на ее месте тоже оттуда никогда никуда не уезжала. В ближайшее время никаких концертов у Пьехи не запланировано», – добавила Броневицкая.

Ранее мы писали, что во время одного из выступлений Анна Седокова упала с лестницы и травмировала ногу. Однако артистка не сразу поехала в травмпункт: сначала она отправилась на съемки телешоу, а потом на очередной концерт.