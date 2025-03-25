Машков отказался отвечать на вопрос о готовности сотрудничать с Ефремовым

Народный артист России Владимир Машков прокомментировал условно-досрочное освобождение из колонии своего коллеги Михаила Ефремова. Руководитель Союза театральных деятелей надеется, что тот вынесет уроки из своего заключения.

«Мне трудно об этом говорить, давно [Михаила Ефремова] не видел. Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу. Это тоже путь — возвращение к жизни, с тем грузом и грехом», — приводит его слова Life.ru.

При этом Машков отказался отвечать на вопрос о том, согласился бы он работать с Ефремовым — он считает, что пока не время говорить на эту тему.

Ранее мы писали о том, что суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. По словам адвоката артиста, тот намерен заняться лечением болезни легких. В Театре Вахтангова работать с Ефремовым отказались.