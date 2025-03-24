В Белгородской области суд освободил по УДО актера Михаила Ефремова

Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова. Напомним, что мужчина отбывал наказание за пьяное ДТП с гибелью человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор согласилась с тем, что Ефремов искупил свою вину и готов выйти на свободу по УДО.

Напомним, что актер устроил аварию 8 июня 2020 года, когда находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной. Водитель умер. Звезду приговорили к 7,5 года лишения свободы.

24 марта 2025 года состоялось заседание, на котором Михаил присутствовал по видеосвязи. Он назвал алкоголь своим главным врагом, а также пообещал, что никогда больше не сядет за руль. Актер также заверил, что за годы, проведенные в колонии, все осознал.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов в колонии пил чай в рабочее время и нарушал форму одежды.