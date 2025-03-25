Адвокат Падалко: Ефремов отправится на лечение болезни легких в Москву после УДО

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер отправится из колонии в Москву для лечения болезни легких. Юрий Падалко пообщался с журналистами РЕН ТВ.

Защитник звезды рассказал о его планах после выхода из колонии. Напомним, что 24 марта суд разрешил Ефремову выйти по УДО после 4,5 года колонии.

«Из колонии Ефремов отправится в Москву лечить болезнь легких», – поделился Падалко.

Юрист пояснил, что согласно предварительным данным, актера освободят уже 9 апреля. Такое решение было принято Алексеевским районным судом Белгородской области. Михаил присутствовал на заседании по видеосвязи и был спокоен. Иногда на его лице появлялась легкая улыбка. Он поблагодарил суд и заявил, что больше никогда не сядет за руль.

Напомним, что в июне 2020 года Ефремов за рулем автомобиля устроил аварию на Смоленской площади в Москве. В результате ДТП мужчина в другой машине скончался. Выяснилось, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали о том, что Гоша Куценко не смог сдержать слез, узнав об освобождении Ефремова по УДО.