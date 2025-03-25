В Театре Вахтангова отказались сотрудничать с Михаилом Ефремовым после его УДО

В Государственном академическом театре им. Е.Б. Вахтангова высказались о возможном сотрудничестве с Михаилом Ефремовым, выходящим по УДО. В беседе с «Абзацем» директор культурного учреждения Кирилл Крок отказался работать вместе с устроившим смертельное ДТП актером.

24 марта состоялось заседание, по результатам которого было одобрено ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП со смертельным исходом. В СМИ уже активно обсуждают, какие театры предложат артисту сотрудничество. Одним и первых ответ на этот вопрос дал директор Театра им. Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок.

По словам общественного деятеля, он пришел в ужас от неподобающего поведения актера на сцене театра, где он появлялся «поддатым». Кирилл Крок считает ДТП с участием Михаила Ефремова закономерным итогом того, как он «опускался».

«Когда он был артистом театра „Современник“ [и] выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом. Я все время думал: ну как же так, как так может быть? ДТП на Садовом кольце и гибель человека — это все звенья одной цепи, [следствие того,] как человек опускался», — отметил директор театра.

Кирилл Крок также добавил, что в учреждении не рассматривают сотрудничество с приглашенными актерами, поскольку у них уже есть сформированная труппа. Именно поэтому Михаил Ефремов не может рассчитывать на трудоустройство в этом театре.

Напомним, в 2020 году артист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что актер получил право подать ходатайство об УДО.

Ранее сообщалось о том, что актер Валерий Баринов заявил о возвращении Михаила Ефремова в театр после УДО.