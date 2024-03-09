Уехавший из России Максим Галкин* обратился к Алле Пугачевой и дочери Лизе

Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поздравил своих поклонниц с 8 Марта. В соцсетях он опубликовал фотографию, на которой запечатлены его 74-летняя жена Алла Пугачева и дочка Лиза.

«Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают», - написал шоумен пост от имени своего сына Гарри.

На снимке Алла Борисовна демонстрирует стройные ноги в обтягивающих джинсовых шортах. Образ она дополнила джинсовой безрукавкой и черным джемпером. При этом маленькую Лизу родители одели в костюм, состоящий из синего верха с абстрактным рисунком и яркой юбки-плиссе желтого цвета. Также образ девочки дополнили джинсовой курточкой и желтым бантом.

Подписчикам Галкина* сине-желтый наряд дочери показался неоднозначным. Многие предположили, что звездные родители таким образом вновь продемонстрировали свою антироссийскую позицию.

В начале марта Пугачева устроила вечеринку в Израиле в честь наступления весны. Частное мероприятие 74-летней артистки прошло на арендованной яхте под украинскую музыку. Певица снимала себя сама на телефон и пританцовывала под украинскую песню «Ой, на горі два дубки».

В прошлом году Пугачева обозвала россиян рабами и холопами, а на днях разразилась бранной речью в адрес певца Стаса Михайлова, заявившего, что сбежавшие артисты «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги». Несмотря на то, что певец не назвал конкретных имен, Алла Борисовна обозвала коллегу по сцене нецензурным словом и заверила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда».

*Признан иностранным агентом на территории России