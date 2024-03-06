«Зарабатывай, пока можешь»: Пугачева напала на Стаса Михайлова после его заявления

Певица Алла Пугачева ответила Стасу Михайлову оскорблением и дала совет. Звезда обратилась к коллеге через соцсети, сняв видео с хриплым голосом.

Знаменитость решила высказаться в адрес артиста после его скандального заявления о том, что уехавшие звезды «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Шутя, певица заявила, что встала бы на колени, но не может из-за возраста. Затем она назвала Михайлова неприличным словом. Все это она говорила хриплым голосом, но в конце видео поменяла тон.

«Че ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей Богу скажу, что думаю. А че я могу и сейчас!» — заявила Алла Борисовна.

Напомним, что Пугачева уехала за границу вместе с мужем и детьми. А 1 марта она выпустила новый альбом, первый за 16 лет. В альбом вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

Ранее Ксения Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой. Альбом Примадонны уже послушали многие звезды шоу-бизнеса. В их числе оказалась и Ксения Собчак, которая очень эмоционально отреагировала на одну из композиций.

Также мы писали о том, что певец Стас Михайлов ответил на упреки о больших гонорарах за концерты. Он поговорил с одной из зрительниц популярного шоу, которая напомнила артисту о религиозности.