Алла Пугачева устроила вечеринку на яхте и станцевала под украинскую песню

Уехавшая в 2022 году из России певица Алла Пугачева устроила вечеринку в Израиле в честь наступления весны. Частное мероприятие 74-летней артистки прошло на арендованной яхте под украинскую музыку.

Певица опубликовала на своей странице в соцсети короткое видео, на кадрах которого предстала в приподнятом настроении. Пугачева снимала себя сама и пританцовывала под украинскую песню «Ой, на горі два дубки», сообщает The Voice.

Для прогулки на яхте Примадонна надела светлую джинсовую куртку и белую базовую футболку. Образ дополнило массивное колье и очки на цепочке.

Алла Пугачева на заре своей карьеры придумала праздник желтых цветов, который отмечает каждое первое воскресенье марта. Таким образом исполнительница хита «Арлекино», по своему признанию, «разрешает весну».

«Живем дальше. Не беспокойтесь за меня!» – заверила ранее артистка в своем блоге.

1 марта впервые за 16 лет Пугачева выпустила сборник своих песен. В альбом «P.S» вошли композиции «На коне», «Жизнь напоказ», «Святая ложь», «Вольная», «Монолог», «Анестезия», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Свеча горела» и еще 11 треков.

Мы также сообщали, что новая песня «Не беспокойся за меня» вызвала большой эмоциональный отклик у звезд шоу-бизнеса. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не будет слушать эту композицию.