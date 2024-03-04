«На коленях все еще приползут»: Стас Михайлов впервые высказался об уехавших из России артистах

Певец Стас Михайлов признался, что не стал слушать новую песню уехавшей из России Аллы Пугачевой. Он впервые высказал журналистам свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют свою страну.

«Для людей, которые успешны вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — заявил Михайлов в беседе с Kp.ru.

Он также подчеркнул, что любого артиста делают люди, поэтому без зрителей сам по себе артист ничего из себя не представляет.

«Показатель — на концерт пришли к нему, купили билет, значит артист есть. Любят его опять же люди», - пояснил исполнитель хита «Девочка-лето».

Он отказался назвать конкретные имена, но отметил, что артисты, которые говорят о России «какие-то неприятные вещи», поступают некорректно.

Ранее мы писали, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал Стаса Михайлова миллиардером и призвал его поехать в зону СВО. По его мнению, исполнитель мог бы собрать несколько фур с гуманитарной помощью.