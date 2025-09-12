Лолита Милявская назвала эмигрировавшую Пугачеву величайшим русским достоянием

Певица Лолита Милявская встала на защиту Аллы Пугачевой после резонансного интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ). Она подчеркнула, что не увидела в словах экс-Примадонны признаков разрыва связей с Россией.

«Никакого разрыва я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так она и остается им», - заявила Лолита в беседе с Абзацем.

По мнению певицы, в интервью Пугачева с ностальгией говорила о прожитых в России годах. Милявская заверила, что это нормальные человеческие воспоминания, переживания.

«Кто хочет искать червей, тот будет их искать, даже если там ничего нет. Я хочу сказать всем критикующим: дай Бог нам всем в ее возрасте так выглядеть, иметь такую память и степень уважения к тем людям, которые были с самого начала», - заявила Лолита.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что уехавшая из России Алла Пугачева заслуживает сразу «10 иноагентских статусов» после первого за три года интервью. Особое внимание Цыганова обратила на слова Пугачевой в адрес террориста Дудаева. Алла Борисовна назвала его «приличным и порядочным человеком», а также выразила сожаление, что не могла спасти ему жизнь.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал бизнесмена Михаила Ходорковского* (признан иноагентом на территории РФ) спонсором откровений Аллы Пугачевой.

О том, что Алла Пугачева не стала бы давать интервью иноагенту бесплатно, говорил и бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. Он предположил, что Пугачева за свои откровения могла получить 1 миллион долларов (84 миллиона рублей -прим. «Страсти»).

*Признаны иностранными агентами на территории России