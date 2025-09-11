«25 лет поддерживала террористов»: Вика Цыганова сделала заявление после интервью Аллы Пугачевой

Певица Вика Цыганова заявила, что уехавшая из России Алла Пугачева заслуживает сразу «10 иноагентских статусов» после первого за три года интервью.

«Пугачева сбежала из России из-за вседозволенности… Не из-за своей вседозволенности, а из-за вседозволенности народа. Не понравилось Фуне, что рабы и холопы смеют рот на нее открывать», - написала исполнительница хита «Приходите в мой дом» в своем Telegram-канале.

Особое внимание Цыганова обратила на слова Пугачевой в адрес Джохара Дудаева, силой захватившего в 1991 году власть в Чечне и положившего начало военным действиям в регионе. Исполнительница хита «Мадам Брошкина» неожиданно назвала террориста «приличным и порядочным человеком». Примадонна также извинилась за то, что не смогла ничего сделать для того, чтобы спасти жизнь Дудаеву.

«Передает привет и поддержку Брошкина не тысячам семей, которые потеряли своих родственников из-за действий Дудаева, а его вдове. Раскаивается в том, что недостаточно помогла террористической группировке, которая русских людей резала и взрывала. Это какой-то новый уровень бесчеловечности», - выразила негодование Цыганова.

Певица предложила запретить Пугачевой произносить слово Родина после всего сказанного.

«25 лет поддерживала террористов, экстремистов и врагов России, а теперь смеет называть нашу страну Родиной», - заключила Цыганова.

Напомним, Джохар Дудаев в 1991 году силой захватил власть в Чечне. Его действия привели к началу Первой Чеченской кампании, в которой погибли десятки тысяч человек. В 1996 году он был ликвидирован.

Ранее бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник предположил, что Алла Пугачева не просто так дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ). По его мнению, за беседу артистка могла получить 1 миллион долларов.

*Признана иностранным агентом на территории России