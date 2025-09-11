Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал бизнесмена Михаила Ходорковского* (признан иноагентом на территории РФ) спонсором откровений Аллы Пугачевой.

«Она давно с ним дружит. У нас есть доказательства, что Пугачева отрабатывает повестку западных кураторов и в это много денег вложил Ходорковский*», - заверил Бородин в беседе с NEWS.ru.

Он выразил уверенность, что именно Ходорковский* проплатил интервью Пугачевой у Екатерины Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ). Более того, для этого он арендовал виллу в Юрмале.

Кроме того, глава ФПБК напомнил, что исполнительница хита «Мадам Брошкина» до сих пор не является иноагентом, несмотря на многочисленные антироссийские высказывания. Певица в любой момент может вернуться домой, и никто не будет этому препятствовать.

«Так чем же ее обидела родина?» — задался вопросом Бородин.

Ранее бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник предположил, что Алла Пугачева за беседу с Гордеевой* могла получить 1 миллион долларов (84 миллиона рублей -прим. «Страсти»). Он выразил уверенность, что артистка не стала бы давать интервью иноагенту бесплатно.

*Признаны иностранными агентами в России